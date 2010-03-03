Дополнения к ie и firefox (COM, XPCOM)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка282 просмотра

Требуется основа для дальнейшей разработки.

c++ проект желательно visual studio, из которого я смогу собрать у себя библиотеки и все что необходимо для того чтобы установить дополнения для ie и firefox, взаимодействующе с этой библиотекой.

принцип работы примерно такой: при каждой загрузке страницы в браузере дополнение передает библиотеке адрес сайта, получает один из трех ответов:

1. сайт опасен (адрес сайта подозрителен, показать пользователю предупреждение)

2. не обрабатывать сайт (отобразить как есть)

3. передать HTML в библиотеку

в третьем случае дополнение передает в библиотеку HTML, библиотека обрабатывает код (например удаляет, или добавляет элементы) и передает результат обратно для отображения в браузере.

другими словами я хочу получить

1. исходный код дополнений для ie и firefox,

2. две библиотеки (COM, XPCOM), с которыми взаимодействуют эти дополнения и которые используют одни и те же (именно так, а не одинаковые функции в разных файлах) функции для обработки запросов от дополнений. функции я напишу сам позже

3. опиание как это все работает и инструкцию по компилированию и установке, чтобы я сам мог добавить функционал

если сработаемся, возможно продолжение совместной работы

пишите свои идеи, цены, сроки

HTML
15 лет назад
sacred
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

red_scorpio
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

red_scorpio
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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