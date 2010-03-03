Разработка онлайн кабинета приёма и обработки заявок на продажу: Выписка Счетов, Планирование закупки доставки товаров , и прочее..ТЗ в приложении, Стоимось и Срок исполнения пож-та не забудьте указать.
Дополнения к ie и firefox (COM, XPCOM)
Требуется основа для дальнейшей разработки.
c++ проект желательно visual studio, из которого я смогу собрать у себя библиотеки и все что необходимо для того чтобы установить дополнения для ie и firefox, взаимодействующе с этой библиотекой.
принцип работы примерно такой: при каждой загрузке страницы в браузере дополнение передает библиотеке адрес сайта, получает один из трех ответов:
1. сайт опасен (адрес сайта подозрителен, показать пользователю предупреждение)
2. не обрабатывать сайт (отобразить как есть)
3. передать HTML в библиотеку
в третьем случае дополнение передает в библиотеку HTML, библиотека обрабатывает код (например удаляет, или добавляет элементы) и передает результат обратно для отображения в браузере.
другими словами я хочу получить
1. исходный код дополнений для ie и firefox,
2. две библиотеки (COM, XPCOM), с которыми взаимодействуют эти дополнения и которые используют одни и те же (именно так, а не одинаковые функции в разных файлах) функции для обработки запросов от дополнений. функции я напишу сам позже
3. опиание как это все работает и инструкцию по компилированию и установке, чтобы я сам мог добавить функционал
если сработаемся, возможно продолжение совместной работы
пишите свои идеи, цены, сроки
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