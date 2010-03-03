Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора.

Можно на пхп.

Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно.

Туда я кладу текст в 100 000 символов.

Программа-

- в начале текста ставится "марка"

- когда я веду курсор - показывает, сколько символов в тексте от последней "марки."

- когда я делаю двойной щелчок, то программа ставит марку и отделяет часть текста.

- затем под маркой программа вставляет определенный текст, который вставляется в буфер1.

- Затем из буфера 2 - куда я загружаю ключевые слова в простой форме - он достает ключевое слово, и оно переключается на предыдущее или следующее колесиком мыши или клавишами

- Затем при нажатии двух раз шифта, это ключевое слово вставляется в определенные места текста, всегда одни и те же между черточками

- Затем я выделяю мышью часть тектса, и этот текст программа пр нажатии двух клавиш Н заменяет на фразу из буфера 2.

- Фразы из буфера 2 можно переключать.+- кнопками.

Потом по окончании работы каждый текст между двумя марками сохраняется в отдельный тхт файл.

Имя файла - цифра по порядку.