Программа для ворда или блокнота

$15
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Закрыт9 заявок569 просмотров

Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора.

Можно на пхп.

Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно.

Туда я кладу текст в 100 000 символов.

Программа-

- в начале текста ставится "марка"

- когда я веду курсор - показывает, сколько символов в тексте от последней "марки."

- когда я делаю двойной щелчок, то программа ставит марку и отделяет часть текста.

- затем под маркой программа вставляет определенный текст, который вставляется в буфер1.

- Затем из буфера 2 - куда я загружаю ключевые слова в простой форме - он достает ключевое слово, и оно переключается на предыдущее или следующее колесиком мыши или клавишами

- Затем при нажатии двух раз шифта, это ключевое слово вставляется в определенные места текста, всегда одни и те же между черточками

- Затем я выделяю мышью часть тектса, и этот текст программа пр нажатии двух клавиш Н заменяет на фразу из буфера 2.

- Фразы из буфера 2 можно переключать.+- кнопками.

Потом по окончании работы каждый текст между двумя марками сохраняется в отдельный тхт файл.

Имя файла - цифра по порядку.

PHP
15 лет назад
gruff777
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

timurets
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$15
3 дня
Пох

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timurets
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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