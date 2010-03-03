Хочу на другой компьютер поставить одну программу на С++ , и надо сделать так, чтобы ее невозможно було скачать или сохранить как... или копировать. Только удалить.
Программа для ворда или блокнота
Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора.
Можно на пхп.
Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно.
Туда я кладу текст в 100 000 символов.
Программа-
- в начале текста ставится "марка"
- когда я веду курсор - показывает, сколько символов в тексте от последней "марки."
- когда я делаю двойной щелчок, то программа ставит марку и отделяет часть текста.
- затем под маркой программа вставляет определенный текст, который вставляется в буфер1.
- Затем из буфера 2 - куда я загружаю ключевые слова в простой форме - он достает ключевое слово, и оно переключается на предыдущее или следующее колесиком мыши или клавишами
- Затем при нажатии двух раз шифта, это ключевое слово вставляется в определенные места текста, всегда одни и те же между черточками
- Затем я выделяю мышью часть тектса, и этот текст программа пр нажатии двух клавиш Н заменяет на фразу из буфера 2.
- Фразы из буфера 2 можно переключать.+- кнопками.
Потом по окончании работы каждый текст между двумя марками сохраняется в отдельный тхт файл.
Имя файла - цифра по порядку.
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