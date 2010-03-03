Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора. Можно на пхп. Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно. Туда я кладу текст в 100 000 символов. ...
Создание системы ТСР-проксирования
Предлагается разработать системы ТСР-проксирования.
!!!Пожалуйста, только люди с значительным практическим опытом работы с сетевыми интерфейсами, программирования под них.
Краткое ТЗ
Действующие лица: Клиент, Сервер А, Сервер Б.
Основная задача: Передавать данные от Сервера Б к Клиенту, так чтобы IP-адрес Сервера Б не фигурировал нигде в соединение.
Предположтельная схема решения:
1. Клиент посылает SYN пакет к Серверу А.
2. Сервер А передает параметры пакета Серверу Б (Sequence number)
3. Сервер Б отвечает Клиенту SYN-ACK пакетом (с соответствующим Acknowledgment number)
4. Клиент посылает SYN-ACK-ACK пакет на Сервер А, тем самым завершается "установка соединения"
5. Пакеты с данными передаюся Клиенту от Сервера Б.
Необходимо реализовать серверное ПО (Linux/BSD) для Серверов А и Б для практического использования данной схемы.
Предполагается что система должна работать устойчиво (сессия поддерживается длительное время), так как с Сервера Б клиенту будут отгружаться большие обьемы данных.
На уровне НТТР все должно выглядеть как обычная сессия между Клиентом и Сервером А.
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