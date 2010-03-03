Создание системы ТСР-проксирования

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок339 просмотров

Предлагается разработать системы ТСР-проксирования.

!!!Пожалуйста, только люди с значительным практическим опытом работы с сетевыми интерфейсами, программирования под них.

Краткое ТЗ

Действующие лица: Клиент, Сервер А, Сервер Б.

Основная задача: Передавать данные от Сервера Б к Клиенту, так чтобы IP-адрес Сервера Б не фигурировал нигде в соединение.

Предположтельная схема решения:

1. Клиент посылает SYN пакет к Серверу А.

2. Сервер А передает параметры пакета Серверу Б (Sequence number)

3. Сервер Б отвечает Клиенту SYN-ACK пакетом (с соответствующим Acknowledgment number)

4. Клиент посылает SYN-ACK-ACK пакет на Сервер А, тем самым завершается "установка соединения"

5. Пакеты с данными передаюся Клиенту от Сервера Б.

Необходимо реализовать серверное ПО (Linux/BSD) для Серверов А и Б для практического использования данной схемы.

Предполагается что система должна работать устойчиво (сессия поддерживается длительное время), так как с Сервера Б клиенту будут отгружаться большие обьемы данных.

На уровне НТТР все должно выглядеть как обычная сессия между Клиентом и Сервером А.

Linux
15 лет назад
artemiz
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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