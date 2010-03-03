Отладка бота для betfair

Требуется провести отладку бота для биржи ставок betfair.

Хотя бот и работает, но постоянно виснет, вследствие чего он просто останавливается и его приходится перезапускать, кроме того, некорректно обрабатывает условия на некоторых забегах и ставит выше лимита. Необходимо устранить эти неполадки.

*Ответы вида "У меня же работает" не учитываются – бот должен работать у меня, вне зависимости от скорости соединения и аппаратной части. Оплата только после устранения неполадок. Могу предоставить скрины и логи с повисаниями и другими глюками.

*Бот реализован на C#