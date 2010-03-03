Отладка бота для betfair

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки173 просмотра

Требуется провести отладку бота для биржи ставок betfair.

Хотя бот и работает, но постоянно виснет, вследствие чего он просто останавливается и его приходится перезапускать, кроме того, некорректно обрабатывает условия на некоторых забегах и ставит выше лимита. Необходимо устранить эти неполадки.

*Ответы вида "У меня же работает" не учитываются – бот должен работать у меня, вне зависимости от скорости соединения и аппаратной части. Оплата только после устранения неполадок. Могу предоставить скрины и логи с повисаниями и другими глюками.

*Бот реализован на C#

15 лет назад
webharver
Harvester 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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