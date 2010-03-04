Автоматизатор рутинной работы на VB.NET

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Закрыт13 заявок302 просмотра

Есть рутинная работа, надо автоматизировать. на VB.NET

ищу vb.net programmers

15 лет назад
eliasbowmann
Боуман 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$250
12 дней

Заявки фрилансеров

efiman38
Ефим 
57 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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