Программа для ворда или блокнота или любого другого текстого редактора. Можно на пхп. Значит открывается ворд или что-то вордоподобное. Не важно. Туда я кладу текст в 100 000 символов. ...
Консультация по настройке Jira
8 часов, суббота, 6 марта, офис на Республиканском стадионе,
печенье, чай и кофе за наш счет.
называйте расценки, плиз
опыт обязателен, естественно
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