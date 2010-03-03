Нужно разработать программу или библиотеку под Windows, которая бы по переданным параметрам подключения: адрес, логин, пароль; и по предоставленным данным (далее - ПД): наименование альбома или картинка + описание подключилась бы к сайту, загрузила бы ...
Silverlight Book Control
Разработка Book Control для платформы Silverlight на языке C#
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