Silverlight Book Control

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Закрыт2 заявки271 просмотр

Разработка Book Control для платформы Silverlight на языке C#

Как пример:

http://page-flip.com/products/flash-component-as2/

15 лет назад
antonsteblov
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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