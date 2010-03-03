Необходимо создать ICQ-шлюз для целей контроля над деятельностью менеджеров веб-студии и предотвращения слива баз клиентов и сотрудников.

Шлюз должен подменять реальные контакты на внутренние.

Клиенты и сотрудники-исполнители должны общаться, используя свои глобальные номера с единым номером веб-студии. Менеджер, который стоит между клиентом и исполнителем не должен видеть реальных контактных данных, а подмененные внутренние.

Жду ваших предложений.

С уважением.