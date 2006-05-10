tenzor

Гость tenzor

 
NaN летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Заменить заставку

    $50

    Необходимо заменить старую версию флеш-заставки сайта на новую (swf готов, нужно залить и проверит). В заявке укажите icq. Оплата: 5$.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Навести порядок

    $100

    Необходимо навести порядок в верстке товаров интернет-магазина (убрать лишние отступы, добавить отсутствующие, проверить соответствие товаров и т.д.). В проверке нуждаются около 400 товаров, до окончания выходных. Ищу усидчивого и аккуратного исполнителя, хорошо владеющего html.

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $500

    Задача: создать интернет магазин на основе сайта-примера. Ссылка на магазин-образец и подробное техническое задание – при личном собеседовании. В заявке, укажите ссылки на 3-4 сложных работы из вашего портфолио и номер icq для связи с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интерактивная карта

    $50

    Необходимо создать интерактивную карту для внутрикорпоративного использования; на основе Яндекс карты. Задание - основопологающее проекта. Исполнитель, который качественно реализует его, получит заказы на расширение функциональности системы. Техническое задание в приложении. Бюджет указан верно и не обсуждается.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер

    Ищу человека, способного гибко и ловко мыслить Основные задачи: +Составление текстов для корпоративных сайтов +Нейминг +Создание концепций проектов Заказы выполняются для зарубежных компаний, поэтому: Обязательно знание английского языка на хорошем уровне, опыт жизни в США дает ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу верстальщика/вебмастера/веб-программиста

    Основная обязанность – верстка и сборка воедино веб-сайтов. А так же веб-программирование небольших масштабов. Нужен опытный и ответственный человек. Который должен уметь кроссброузерно и валидно верстать, хорошо знать php, быть в душе перфекционистом и иметь ...

    PHP
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработать изображения

    $20

    Необходимо привести 385 изображений к единому: -размеру (200х200px), -единому фону (белому), -тону, цветности, контрасту. Другими словами – нужно подготовить изображения к публикации в едином каталоге. Подавляющее большинство изображений уже имеют белый фон. Фон тех, у ...

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аудит безопасности php-системы

    Необходимо провести анализ готового php проекта на предмет уязвимостей. Оставляйте ваши ценовые предложения вместе с портфолио. Только профессионалам сферы, пробующих свои силы прошу не тратить мое и ваше время зря.

    PHP
    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать проект на drupal

    $150

    Необходимо финально доработать проект на drupal, перед открытием проекта. В основном, задание состоит из мелочей: настройки отображений, улучшении эргономики, удаления лишних элементов и т.п. В приложении задание и ссылка на текущую версию проекта. ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать сайт-афишу на Drupale

    Приветствую! Сайту-афише на Drupale нужны заботливые руки для финальной доработки. Есть частично-готовый, аккуратный базис; необходимо привести его в полное соответствие техническому заданию, почистить лишнее и подготовить к открытию. Пожалуйста, оставляйте свои координаты для связи (предпочтительно icq), подробное ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал-афиша на Drupal (тз внутри)

    Общее техническое задание на сложный портал было разделено на небольшие части. Вашему вниманию предлагается самая первая. Необходимо создать скелет портала-афиши по техническому заданию. Функциональность минимальная, однако, необходимо "до блеска" проработать ее. После успешного сотрудничества готов ...

    Drupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать ICQ-шлюз

    Необходимо создать ICQ-шлюз для целей контроля над деятельностью менеджеров веб-студии и предотвращения слива баз клиентов и сотрудников. Шлюз должен подменять реальные контакты на внутренние. Клиенты и сотрудники-исполнители должны общаться, используя свои глобальные номера с единым номером ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Drupal: создать структуру портала

    $50

    В ходе разработки тз на портал, было принято решение разделить его на несколько частей. Предлагаю вашему вниманию самую начальную, фундаментальную. В случае позитивного исхода сотрудничества, исполнитель получает остальные задания по проекту. Задание в приложении. Жду ваших предложений. С ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал на Drupale

    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ищу опытного drupal 6 мастера, для модернизации развлекательного портала. Техническое задание и подробности при личном общении. Просьба к заинтересовавшимся, оставить свои контактные данные в комментариях и вкратце описать свой опыт работы с ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибку в html

    $10

    Есть страничка которая сама по себе нормально оторажается во всех броузерах. Эта страничка предназначена для вставки в ebay. После вставки страница отображается не корректно. Соответственно, нужно исправить. Подробности при лично общении.

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администратор в веб-студии

    $250

    На работу в молодую веб-студию требуется администратор. ЗАдачи администратора - работать с клиентами, принимать заказы, контролировать их выполнение, работать с персоналом, выробатывать командный дух, предлогать руководству идеи по улучшению производительности, уменьшению затрат и т.д. Уметь ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Прикладной программист

    $500

    Молодой веб-студии требуется опытный прикладной программист, знакомый с архитектурой сети, способный самостоятельно обучаться и осваивать новые умения и пространства для работы. Если договоримся о сотрудничестве - сразу дам довольно крупный проект.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
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