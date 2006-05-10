Необходимо срочно внести 7мь правок в контент сайта на WordPress. В заявке оставьте номер icq.
- $15Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо заменить старую версию флеш-заставки сайта на новую (swf готов, нужно залить и проверит). В заявке укажите icq. Оплата: 5$.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо навести порядок в верстке товаров интернет-магазина (убрать лишние отступы, добавить отсутствующие, проверить соответствие товаров и т.д.). В проверке нуждаются около 400 товаров, до окончания выходных. Ищу усидчивого и аккуратного исполнителя, хорошо владеющего html.HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Задача: создать интернет магазин на основе сайта-примера. Ссылка на магазин-образец и подробное техническое задание – при личном собеседовании. В заявке, укажите ссылки на 3-4 сложных работы из вашего портфолио и номер icq для связи с ...Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать интерактивную карту для внутрикорпоративного использования; на основе Яндекс карты. Задание - основопологающее проекта. Исполнитель, который качественно реализует его, получит заказы на расширение функциональности системы. Техническое задание в приложении. Бюджет указан верно и не обсуждается.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу человека, способного гибко и ловко мыслить Основные задачи: +Составление текстов для корпоративных сайтов +Нейминг +Создание концепций проектов Заказы выполняются для зарубежных компаний, поэтому: Обязательно знание английского языка на хорошем уровне, опыт жизни в США дает ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Основная обязанность – верстка и сборка воедино веб-сайтов. А так же веб-программирование небольших масштабов. Нужен опытный и ответственный человек. Который должен уметь кроссброузерно и валидно верстать, хорошо знать php, быть в душе перфекционистом и иметь ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо привести 385 изображений к единому: -размеру (200х200px), -единому фону (белому), -тону, цветности, контрасту. Другими словами – нужно подготовить изображения к публикации в едином каталоге. Подавляющее большинство изображений уже имеют белый фон. Фон тех, у ...Обработка фотографий18 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать html письмо для THE BAT. Приглашаю к сотрудничеству только людей с опытом решения подобных задач.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо залить, настроить и произвести правки проекта. Нужен хорошо знающий свое дело верстальщик/вебмастер/программист.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо провести анализ готового php проекта на предмет уязвимостей. Оставляйте ваши ценовые предложения вместе с портфолио. Только профессионалам сферы, пробующих свои силы прошу не тратить мое и ваше время зря.Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо финально доработать проект на drupal, перед открытием проекта. В основном, задание состоит из мелочей: настройки отображений, улучшении эргономики, удаления лишних элементов и т.п. В приложении задание и ссылка на текущую версию проекта. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Приветствую! Сайту-афише на Drupale нужны заботливые руки для финальной доработки. Есть частично-готовый, аккуратный базис; необходимо привести его в полное соответствие техническому заданию, почистить лишнее и подготовить к открытию. Пожалуйста, оставляйте свои координаты для связи (предпочтительно icq), подробное ...Закрыт14 лет назад
Общее техническое задание на сложный портал было разделено на небольшие части. Вашему вниманию предлагается самая первая. Необходимо создать скелет портала-афиши по техническому заданию. Функциональность минимальная, однако, необходимо "до блеска" проработать ее. После успешного сотрудничества готов ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать ICQ-шлюз для целей контроля над деятельностью менеджеров веб-студии и предотвращения слива баз клиентов и сотрудников. Шлюз должен подменять реальные контакты на внутренние. Клиенты и сотрудники-исполнители должны общаться, используя свои глобальные номера с единым номером ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
В ходе разработки тз на портал, было принято решение разделить его на несколько частей. Предлагаю вашему вниманию самую начальную, фундаментальную. В случае позитивного исхода сотрудничества, исполнитель получает остальные задания по проекту. Задание в приложении. Жду ваших предложений. С ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ищу опытного drupal 6 мастера, для модернизации развлекательного портала. Техническое задание и подробности при личном общении. Просьба к заинтересовавшимся, оставить свои контактные данные в комментариях и вкратце описать свой опыт работы с ...Закрыт14 лет назад
- $10
Есть страничка которая сама по себе нормально оторажается во всех броузерах. Эта страничка предназначена для вставки в ebay. После вставки страница отображается не корректно. Соответственно, нужно исправить. Подробности при лично общении.HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
На работу в молодую веб-студию требуется администратор. ЗАдачи администратора - работать с клиентами, принимать заказы, контролировать их выполнение, работать с персоналом, выробатывать командный дух, предлогать руководству идеи по улучшению производительности, уменьшению затрат и т.д. Уметь ...Прочеенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Молодой веб-студии требуется опытный прикладной программист, знакомый с архитектурой сети, способный самостоятельно обучаться и осваивать новые умения и пространства для работы. Если договоримся о сотрудничестве - сразу дам довольно крупный проект.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт18 лет назад