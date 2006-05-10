Основная обязанность – верстка и сборка воедино веб-сайтов. А так же веб-программирование небольших масштабов. Нужен опытный и ответственный человек. Который должен уметь кроссброузерно и валидно верстать, хорошо знать php, быть в душе перфекционистом и иметь ...