Интерактивная карта

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок198 просмотров
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Необходимо создать интерактивную карту для внутрикорпоративного использования; на основе Яндекс карты.

Задание - основопологающее проекта. Исполнитель, который качественно реализует его, получит заказы на расширение функциональности системы.

Техническое задание в приложении. Бюджет указан верно и не обсуждается.

12 лет назад
tenzor
Гость 
NaN летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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