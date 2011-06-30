Анимация этикеток

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок277 просмотров
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Здравствуйте.

Есть набор этикеток (не цельный имедж,слои)

пожелание:

хочу чтобы при наведении курсора этикетки раздвигались, так, будто мы двигаем верхнюю

этикетку рукой, чтобы посмотреть ту, что под ней.

Только раздвигатся должны не все сразу, а как то так, чтобы это выглядело интересно.

Это будет часть главной страницы сайта.

Сколько будет стоить такое удовольствие?

Спасибо.

12 лет назад
HelixDesign
Артем 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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