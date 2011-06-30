Анимация этикеток

Здравствуйте.

Есть набор этикеток (не цельный имедж,слои)

пожелание:

хочу чтобы при наведении курсора этикетки раздвигались, так, будто мы двигаем верхнюю

этикетку рукой, чтобы посмотреть ту, что под ней.

Только раздвигатся должны не все сразу, а как то так, чтобы это выглядело интересно.

Это будет часть главной страницы сайта.

Сколько будет стоить такое удовольствие?

Спасибо.