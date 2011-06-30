Бот для скайпа на php

Требуется внести ряд косметических изменений на сайте. Сайт написан на фреймворке (http://codeigniter.com). Подробное ТЗ в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен бот, который будет соединять окно на сайте и мой акк скайпа.
Нужна только отправка и приём текста - тобиш чат, сайт-мой_скайп, без всего другого.
Просто и понятно :)
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