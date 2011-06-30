Поправить несколько моментов на php

$40
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Приветствую!

Нужен человек, который ХОРОШО знает php и сможет поправить несколько накопившихся вопросов с моими сайтами...

1) Натянуть на готовую форму обратной связи (через smtp) новую хтмл-шкурку и отключить фильтр вывода по урлу (сейчас форма выводится только по урлу contacts, а нужно чтобы выводилась на всех страницах);

2) Починить неработающую админку (работала 2 года, месяц назад перестала - может на хостинге по поменяли или еще что-то, в общем нужно разобраться и починить).

3) Подправить форму запроса на другом сайте (почему-то выдается ошибка, если в одно из полей забить 0...) и убрать с нее капчу.

4) Написать независимую форму обратной связи по smtp для вставки в сайт (чтобы выложить на фтп и работало!).

Бюджет на каждое исправление - 10 вмз (в сумме 40).

Мое предложение - быстро сделать и быстро расплатиться (крайне не хочется работать с тугодумами...).

С адекватным исполнителем готов продолжить сотрудничество и по другим проектам!

Кто готов, оставляйте аську...

PHP
12 лет назад
tibitibidoh
Игорь 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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