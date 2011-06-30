Поправить несколько моментов на php

Нужно срочно доделать вебсайт - убрать пару скриптов(прикрученная система оплаты), добавить страницу. Пишите, я дам вебсайт и подробную информацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужен человек, который ХОРОШО знает php и сможет поправить несколько накопившихся вопросов с моими сайтами...
1) Натянуть на готовую форму обратной связи (через smtp) новую хтмл-шкурку и отключить фильтр вывода по урлу (сейчас форма выводится только по урлу contacts, а нужно чтобы выводилась на всех страницах);
2) Починить неработающую админку (работала 2 года, месяц назад перестала - может на хостинге по поменяли или еще что-то, в общем нужно разобраться и починить).
3) Подправить форму запроса на другом сайте (почему-то выдается ошибка, если в одно из полей забить 0...) и убрать с нее капчу.
4) Написать независимую форму обратной связи по smtp для вставки в сайт (чтобы выложить на фтп и работало!).
Бюджет на каждое исправление - 10 вмз (в сумме 40).
Мое предложение - быстро сделать и быстро расплатиться (крайне не хочется работать с тугодумами...).
С адекватным исполнителем готов продолжить сотрудничество и по другим проектам!
Кто готов, оставляйте аську...
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