Срочно! Найти и устранить ошибку в коде.

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
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При просмотре главной страницы сайта http://munami.com.ua/ через интернет эксплорер выпадает pop - up окно с подпиской на рассылку. После его закрытия вниз сайт уже нельзя пролистать, все дергается. Какая-то ошибка в коде где-то. Это наблюдается только при открытии через эксплорер. Через другие браузены такого нет. Вот нужно решить эту проблему.

12 лет назад
brilliants
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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