Срочно! Найти и устранить ошибку в коде.

При просмотре главной страницы сайта http://munami.com.ua/ через интернет эксплорер выпадает pop - up окно с подпиской на рассылку. После его закрытия вниз сайт уже нельзя пролистать, все дергается. Какая-то ошибка в коде где-то. Это наблюдается только при открытии через эксплорер. Через другие браузены такого нет. Вот нужно решить эту проблему.