Изменения и модификации на сайте

Есть сайт, сделан на самописном движке. Сразу говорю, движок кривой. Очень кривой.

На сайте нужно сделать разного рода изменения и модификации.

Бюджет будете определять сами, так как изменений разных много и большие и мелкие, у всех разные тарифы, так что пишите, рассмотрю кандидатуры.

Сразу говорю что больших бюджетов не будет. Лучше показать мне цену за час работы, что бы я мог ориентироваться кто мне больше подойдет по соотношению – цена:качество.