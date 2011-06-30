Скрипт не работает в IE7 и 8

Необходимо сделать мультиязычный интерфейс для скрипта по ротации рекламных строчек Daos. Интерфейс пользователя: http://string.advengine.ru/ Интерфейс администратора: http://advengine.ru/demo/?adm Daos написан на php (10 файлов). MySQL не использует, данные хранятся в файлах (+2 файла в которых хранятся модифицируемые пользователем сообщения, ...
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Есть ссылка http://priemspb.ru/rsschannels.html (на целевом сайте это модуль новостей) так вот, в IE7-8 модуль не выводится, а в остальных (в том числе в Мозилле и Хроме) - выводится.
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