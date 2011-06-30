Определение настоящего IP

Существует ли техническая возможность (специальные сookies, скрипты, какие-то иные программы или что-то иное) определить настоящий IP-адрес пользователя, который всё время пользуется прокси, чтобы оставаться анонимным. Если у Вас есть какие-то идеи или решения, то свяжите со мной. Гарантирую хорошую оплату за результат.