Сделать мультиязычный интерфейс php скрипта

Необходимо сделать мультиязычный интерфейс для скрипта по ротации рекламных строчек Daos.

Интерфейс пользователя: http://string.advengine.ru/

Интерфейс администратора: http://advengine.ru/demo/?adm

Daos написан на php (10 файлов). MySQL не использует, данные хранятся в файлах (+2 файла в которых хранятся модифицируемые пользователем сообщения, их переводить не требуется).

Работа состоит в следующем. Нужно реализовать возможность переключения языка интерфейса и сделать перевод на украинский язык. Перевод интерфейса должен храниться в файлах.

Как сейчас реализован вывод сообщений:

1. простые сообщения через echo.

2. основные сообщения выводятся через строку в которой присутствует как html-разметка, так и переменные php. Вот пример:

$page .= "$viewsPrice

Всё верно? Тогда смело жмите большую кнопку!

продолжить

";

Условия сотрудничества:

- 100% постоплата в WMZ/WMR;

- выполненный проект не должен фигурировать в портфолио исполнителя;

- реализованный функционал не должен использоваться в других работах исполнителя;

- перевод на украинский должен выполнять носитель языка. Если вы таковым не являетесь - самостоятельно ищите субподрядчика.