Требуется разработка сайта

Существует ли техническая возможность (специальные сookies, скрипты, какие-то иные программы или что-то иное) определить настоящий IP-адрес пользователя, который всё время пользуется прокси, чтобы оставаться анонимным. Если у Вас есть какие-то идеи или решения, то свяжите ...
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