Клиент файлового загрузчика, Action Script

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется реализовать флеш клиента для организации загрузки файлов на сервер. Клиент должен поддерживаеть управление через JS, также передавать от сервера команды во внешние JS функции. Общение с сервером - GET и POST запросы по определенному алгоритму.

В приложениях общее описание загрузчика и описание непосредственно протокола взаимодействия с сервером.

Порядок работы:

1. Обсуждение всех нюансов проекта, включая названия переменных, визуальную часть, интерфейсы JS и т.д и окончательное согласие.

2. Предоплата 30%

3. Разработка тестовой версии

4. Отладка тестовой версии

5. Оплата 50%

6. Передача исходного кода, исправление последних багов

7. Оплата 20%

12 лет назад
krutomer
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
  • Похожие заказы

  • Нужно настроить отображение ссылок на drupal

    На сайте агентства недвижимости нужно настроить 4 ссылки только на отображение определенных категорий недвижимости. Сейчас отбражаются объекты частной и коммерческой недвижимости. Нужно сделать только частную.

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Добрый день! Нужна доработка программной части сайта с онлайн конструктором открыток. Нужно подключение к платежной системе Platron, инструкцию я дам. Ну и, собственно, сам конструктор доделать вместе с флешером (флешер есть). Остальные подробности с кандидатами.

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт не работает в IE7 и 8

    Есть ссылка http://priemspb.ru/rsschannels.html (на целевом сайте это модуль новостей) так вот, в IE7-8 модуль не выводится, а в остальных (в том числе в Мозилле и Хроме) - выводится.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать мультиязычный интерфейс php скрипта

    Необходимо сделать мультиязычный интерфейс для скрипта по ротации рекламных строчек Daos. Интерфейс пользователя: http://string.advengine.ru/ Интерфейс администратора: http://advengine.ru/demo/?adm Daos написан на php (10 файлов). MySQL не использует, данные хранятся в файлах (+2 файла в которых хранятся модифицируемые пользователем сообщения, ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Определение настоящего IP

    Существует ли техническая возможность (специальные сookies, скрипты, какие-то иные программы или что-то иное) определить настоящий IP-адрес пользователя, который всё время пользуется прокси, чтобы оставаться анонимным. Если у Вас есть какие-то идеи или решения, то свяжите ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP+JavaScript, тестовое оплачиваемое задание

    $10

    Задача по PHP+JavaScript. Есть форма поиска. По результатам выдачи у пользователя есть возможность выбора одной и более выданных позиций. Что нужно реализовать: 1. После выбора пользователь нажимает кнопку "Заказать" и переходит на страницу с таблицами цен на ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Исправление скриптов Virtuemart

    В магазине VirtueMart 1.1.4 на Joomla 1.5.22 пропало изображение кнопки "Купить", а также изображения кнопок "+" и "-". Есть подозрения, что это связано с изменениями у хостера (т.к. хостер обновлял железо), а сайт в это ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Строительный портал

    Нужна консультация по разработке строительного портала - рекомендации по выбору open source CMS В последствии исполнитель сверстает дизайн портала (файл psd). Необходимые функции: 1. Самостоятельная регистрация компании посетителем портала. 2. Публикация товаров в разделы каталога, статей, обзоров, новостей. 3. Система ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад