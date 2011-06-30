Клиент файлового загрузчика, Action Script

На сайте агентства недвижимости нужно настроить 4 ссылки только на отображение определенных категорий недвижимости. Сейчас отбражаются объекты частной и коммерческой недвижимости. Нужно сделать только частную.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать флеш клиента для организации загрузки файлов на сервер. Клиент должен поддерживаеть управление через JS, также передавать от сервера команды во внешние JS функции. Общение с сервером - GET и POST запросы по определенному алгоритму.
В приложениях общее описание загрузчика и описание непосредственно протокола взаимодействия с сервером.
Порядок работы:
1. Обсуждение всех нюансов проекта, включая названия переменных, визуальную часть, интерфейсы JS и т.д и окончательное согласие.
2. Предоплата 30%
3. Разработка тестовой версии
4. Отладка тестовой версии
5. Оплата 50%
6. Передача исходного кода, исправление последних багов
7. Оплата 20%
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