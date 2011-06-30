Нужно написание модуля под DLE

Добрый день.

Необходимо на существующий сайт (DLE 9.2) написать и встроить модуль объявлений о продаже бизнеса, с возможностью регистрации пользователей, добавления, модерирования, поиска объявлений. Встроить нужно в стиле дизайна существующего сайта.

Есть небольшое ТЗ. Вышлю уже исполнителю.

Полей в объявлении будет прилично. Вот примерно такие поля:

При нажатии на заголовок предложения должны выводится все эти же поля,

1) уникальный код предложения, пусть это будет число.

2) заголовок предложения

3) Должно идти указание наименования города, и если есть адрес.

4) Цена

5) Фотография

6) Краткое описание сути предложения

7) Небольшая информация об объекте продажи

8) телефон(ы)

9) Ежемесячная прибыль:

10) Среднемесячные обороты:

11) Срок окупаемости:

12) просмотрено сколько раз

13) дата публикации предложения

14) рубрика

15) подрубрика

16) Имя и фамилия

17) Контактный Е-майл

18) Номер телефона

19) Факс

20) Ежемесячная прибыль

21) Среднемесячные обороты

22) Среднемесячные затраты

23) Срок окупаемости

24) Доля бизнеса

25)Фонд заработной платы

26) Суммы задолженностей

27) Организационно-правовая форма

28) Причина продажи бизнеса

29) Срок существования бизнеса

30) Общее количество работающих на предприятии

31) Из них управленческого персонала

32) Материальное имущество

33) связь

34) Детальное описание бизнеса

Объявления должны будут быть разбиты по рубрикам, подрубрикам. Эти рубрики, подрубрики должны редактироваться также в админке.

Объявления должны быть привязаны помимо рубрики, к краю (области), городу.

Т.е. нужна быть возможность выборки, фильтра, поиска по рубрикам, подрубрикам, краям, городам, поиска по ключевым словам.

Требования к специалисту:

- отличное знание DLE;

- опыт написания собственных модулей для DLE;

- наличие положительных отзывов;

- портфолио;

- порядочность, ответственность.

Жду предложений.