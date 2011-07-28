Доработка сайта - баннер в подвал

На сайте агентства недвижимости нужно настроить 4 ссылки только на отображение определенных категорий недвижимости. Сейчас отбражаются объекты частной и коммерческой недвижимости. Нужно сделать только частную.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на ДЛЕ 7.2.
Работы ведем на тестовом сайте, потом нужен список файлов, которые нужно актуализировать.
Нужно встроить блок в подвал сайта - сквозной по всему сайту.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле
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