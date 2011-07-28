Доработка сайта - баннер в подвал

Задача по PHP+JavaScript. Есть форма поиска. По результатам выдачи у пользователя есть возможность выбора одной и более выданных позиций. Что нужно реализовать: 1. После выбора пользователь нажимает кнопку "Заказать" и переходит на страницу с таблицами цен на ...