Правка сайтов на WordPress и DLE

Стояли не правильные права на папки и не хорошие люди сламали сайты:

blondinca.com - стоит на DLE

dvc.com.ua - стоит на WordPress

Скорее всего добавлен плохой код где-то в теме.

В браузере Chrome сайты работают нормально, а во всех остальных (Opera, Explorer) тема не подтягивает картинок.

Нужно воостановить и проставить правильные права на папки и файлы, чтобы больше не ламали.

Если есть на сайтах вредоносный код, который там такое делает, выловить его.