Фильтр для Joomla Virtuemart

Добрый день. Необходимо на существующий сайт (DLE 9.2) написать и встроить модуль объявлений о продаже бизнеса, с возможностью регистрации пользователей, добавления, модерирования, поиска объявлений. Встроить нужно в стиле дизайна существующего сайта. Есть небольшое ТЗ. Вышлю уже исполнителю. Полей ...
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Вот shinashina.ru сайт, тут фильтр, необходим подобный
от вас срок и цена! (обязательны)
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