Интеграция AriusBVCOM - платежный шлюз

Модернизировалась система оплаты, необходимо интегрировать её на сайт.

Если коротко, система работает так:

1. Вы посылаете запрос по HTTPS нашему серверу на создание транзакции на такую-то сумму.

2. Сервер отдает в ответ URL, на который вам нужно переадресовать пользователя для оплаты.

3. Вы юзера переадресуете, он у нас заполняет форму оплаты, проходит авторизация.

4. Юзера мы перенаправляем обратно к вам и параллельно отправляем коллбек (на URL, который вы указываете в одном из параметров запроса в п.1) с результатом платежа.

Прикладываю файл с инструкцией по интеграции.