PHP и 1С программирование

Занимаюсь программированием на php 4 года, имеется опыт работы с Zend Framework, Symfony, jquery.

1С программированием занимаюсь 1 год, имеется опыт доработки конфигурации под конкретные отрасли (навигация, авто),

занимаюсь интеграцией 1С с интернет-магазином.