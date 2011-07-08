wardi

Денис wardi

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP и 1С программирование

Занимаюсь программированием на php 4 года, имеется опыт работы с Zend Framework, Symfony, jquery.

1С программированием занимаюсь 1 год, имеется опыт доработки конфигурации под конкретные отрасли (навигация, авто),

занимаюсь интеграцией 1С с интернет-магазином.

Отзывы заказчиков

qecz
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Интеграция Битрикс с платёжной системой (php)
PHP
Молодец, всё сделал. Проверит не удалось, компанию хронопей закрыли, обещал доделать ))
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Интеграция AriusBVCOM - платежный шлюз
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.