PHP и 1С программирование
Занимаюсь программированием на php 4 года, имеется опыт работы с Zend Framework, Symfony, jquery.
1С программированием занимаюсь 1 год, имеется опыт доработки конфигурации под конкретные отрасли (навигация, авто),
занимаюсь интеграцией 1С с интернет-магазином.
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
14 лет назад
PHP
Молодец, всё сделал. Проверит не удалось, компанию хронопей закрыли, обещал доделать ))
$40
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.