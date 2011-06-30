Создание движка онлайн-лотереи

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок412 просмотров
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Создание движка онлайн-лотерей с использованием WebMoney

Основные моменты:

Регистрация пользователя в системе, заявка на участие в лотерее с переводом на указанный WM кошелек стоимости "билета", в пользу системы отчисляется рейк ( настраивается для каждой отдельно взятой лотереи )

Розыгрыш происходит по достижении запланированного времени, либо количества игроков, либо согласие всех игроков ( настраиваемо )

Выплата выигрыша происходит автоматически на кошелек с которого приходили средства.

Требуется поддержание сайтом нескольких десятков лотерей одновременно

Требуется поддержка в лотерее до 10000 участников.

12 лет назад
a_disertinsky
Алексей 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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