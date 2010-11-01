a_disertinsky

Алексей a_disertinsky

 
48 летРоссия/Брянск
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется продвижение сайта

    Имеется сайт http://smotrikvartiru.ru/ ( контент пока "рыбный") нужно провести работы по продвижению его по следующим запросам - купить квартиру в Брянске - купить дом в Брянске и отдельно ( как второй этап ) купить квартиру в Москве купить дом ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • ROBOKASSA + wordpress

    Необходимо сделать интеграцию платежного сервиса ROBOKASSA к CMS Wordpress ( непринципиально плагином, или просто функционалом для темы ) + простой билинг = в кабинете, привязанном к профилю пользователя должна быть доступна история ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение сайта интернет-магазина элитных дверей

    Требуется исполнитель по работе по продвижению сайта http://doors32.ru/ по основным позициям: двери в брянске, двери межкомнатные, двери стальные, и менее существенным натяжные потолки, теплый пол, ламинат, паркет, Софья, Стендор, Луидор, Форпост, ОСБ, Волховец, Торекс, Дориано ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка системы веб-парсеров

    Краткое ТЗ: Имеется система веб-парсеров ( PHP + YiiFramework ) создающая выборки в реальном времени с нескольких сайтов автомобильной тематики ( auto.ru и т.п.). Необходимо внести коррекции в некоторые модули, в соответствии с изменившимися формами на ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание движка онлайн-лотереи

    Создание движка онлайн-лотерей с использованием WebMoney Основные моменты: Регистрация пользователя в системе, заявка на участие в лотерее с переводом на указанный WM кошелек стоимости "билета", в пользу системы отчисляется рейк ( настраивается для каждой отдельно взятой ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • ТЗ на разработку системы SMS/email оповещений

    Основные понятия, объекты и свойства системы. 1. Событие (тревога) - процедура, имеющая определенное описание, инициируемая пользователем, имеющим соответствующие права и вызывающая процедуру “Оповещение” (6). Событие возникает по факту выбора оператором описания тревоги и нажатия кнопки “тревога”. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Онлайн-монитор сайта

    Приложение Win32/64, позволяющее осуществлять real-time мониторинг формы http://all.auto.ru/extsearch/cars/used/ ( соответственно, в настройках нужно иметь возможность настроить текущий мониторинг соответственно определенной выборке в вышеприведенной форме ). Приложение должно сворачиваться в системный трей и оповещать всплывающим окном ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимированное 3d лого

    $50

    Построить на основании имеющегося изображения вращающуюся 3D модель. Дополнительно: при наведении мыши на край сферы она должна начинать плавное вращение в сторону, куда наведена мышь ( ближний аналог – 3D облако тегов )

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
emur
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Добавить функционал в wordpress плагин
Характеризую только с положительной стороны.
Быстро и отлично сделано
Ответный отзыв
etiainen
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Анимированное 3d лого
Хороший и адекватный заказчик. Платит в срок и не требует невозможного.
Сделано всё быстро и хорошо, качество и точность исполнения очень порадовало.
Ответный отзыв