a_disertinsky

Требуется написать веб-сервис в целом аналогичный вот этому http://config.aswardag.org/ ( вариации будут в мелочах )
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется сайт http://smotrikvartiru.ru/ ( контент пока "рыбный") нужно провести работы по продвижению его по следующим запросам - купить квартиру в Брянске - купить дом в Брянске и отдельно ( как второй этап ) купить квартиру в Москве купить дом ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется создание парсера для переноса сообщений из форума Joomla/Kunena в форум InstantCMS. Пользователи и структура форума уже перенесены. Срочно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу исполнителя, сайт http://fvtours.ru ( контент еще не натуральный ), ключевые фразы, по которым необходимо продвижение - туры брянск турфирмы брянск турагентство брянскПоисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
по ключевым словам "эвакуатор брянск" самого сайта пока еще нет, будет нужно только продвижение. Нужен исполнитель, ну и примерно ббюджет / сроки прикинуть..Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать интеграцию платежного сервиса ROBOKASSA к CMS Wordpress ( непринципиально плагином, или просто функционалом для темы ) + простой билинг = в кабинете, привязанном к профилю пользователя должна быть доступна история ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется исполнитель для продвижения интернет-магазина в Брянске ключевые слова: стройматериалы в Брянске Медицинское оборудование в Брянске Интересуют сроки/стоимостьПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется исполнитель по работе по продвижению сайта http://doors32.ru/ по основным позициям: двери в брянске, двери межкомнатные, двери стальные, и менее существенным натяжные потолки, теплый пол, ламинат, паркет, Софья, Стендор, Луидор, Форпост, ОСБ, Волховец, Торекс, Дориано ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт12 лет назад
В существующий плагин для wordpress http://wordpress.org/extend/plugins/wp-polls/ ( wp-polls ) необходимо дописать возможность защиты выводимого голосования капчей.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Краткое ТЗ: Имеется система веб-парсеров ( PHP + YiiFramework ) создающая выборки в реальном времени с нескольких сайтов автомобильной тематики ( auto.ru и т.п.). Необходимо внести коррекции в некоторые модули, в соответствии с изменившимися формами на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Вёрстка слоями, фиксированная Ссылки на png http://disertinsky.com/files/10a.png http://disertinsky.com/files/10b.pngHTML-верстка16 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание движка онлайн-лотерей с использованием WebMoney Основные моменты: Регистрация пользователя в системе, заявка на участие в лотерее с переводом на указанный WM кошелек стоимости "билета", в пользу системы отчисляется рейк ( настраивается для каждой отдельно взятой ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Основные понятия, объекты и свойства системы. 1. Событие (тревога) - процедура, имеющая определенное описание, инициируемая пользователем, имеющим соответствующие права и вызывающая процедуру “Оповещение” (6). Событие возникает по факту выбора оператором описания тревоги и нажатия кнопки “тревога”. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Черновик технического задания в приложенном файле. Ориентировочные сроки на разработку желательно в пределах 2 месяцев.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Приложение Win32/64, позволяющее осуществлять real-time мониторинг формы http://all.auto.ru/extsearch/cars/used/ ( соответственно, в настройках нужно иметь возможность настроить текущий мониторинг соответственно определенной выборке в вышеприведенной форме ). Приложение должно сворачиваться в системный трей и оповещать всплывающим окном ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Бриф на разработку в приложенном DOC файлеСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Построить на основании имеющегося изображения вращающуюся 3D модель. Дополнительно: при наведении мыши на край сферы она должна начинать плавное вращение в сторону, куда наведена мышь ( ближний аналог – 3D облако тегов )3D-графика1 исполнительЗавершен13 лет назад