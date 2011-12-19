emur

Евгений emur

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-сайты, программирование, настройка FreeBSD

Полностью работаю с WordPress, написание плагинов и т.д.

Нагруженные работы на WordPress

WordPressFreeBSD
Отзывы заказчиков
kalika
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Необходимо подключение информеров и настройка форм
Спасибо за качественную работу и внимательное отношение! Был рад сотрудничать!
Все замечательно, РЕКОМЕНДУЮ! Работу делал без ПРЕДОплаты, на его площадке! Какие были недочеты - показал скриншотом (очень наглядно), что позволило все поправить в короткие сроки. все ОПЛАТИЛ как и ДОГОВАРИВАЛИСЬ. все только положительное!
Ответный отзыв
a_disertinsky
Алексей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Добавить функционал в wordpress плагин
Быстро и отлично сделано
Характеризую только с положительной стороны.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга