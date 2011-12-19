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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественную работу и внимательное отношение! Был рад сотрудничать!
Ответный отзыв
Все замечательно, РЕКОМЕНДУЮ! Работу делал без ПРЕДОплаты, на его площадке! Какие были недочеты - показал скриншотом (очень наглядно), что позволило все поправить в короткие сроки. все ОПЛАТИЛ как и ДОГОВАРИВАЛИСЬ. все только положительное!
$30
10 баллов
12 лет назад
Быстро и отлично сделано
Ответный отзыв
Характеризую только с положительной стороны.
Веб-программирование
2 отзыва
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга