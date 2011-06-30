Требуется доработать игру

Добрый день. Необходимо на существующий сайт (DLE 9.2) написать и встроить модуль объявлений о продаже бизнеса, с возможностью регистрации пользователей, добавления, модерирования, поиска объявлений. Встроить нужно в стиле дизайна существующего сайта. Есть небольшое ТЗ. Вышлю уже исполнителю. Полей ...
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