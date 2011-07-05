Внести изменения на сайте (framework)

Михаил отработал очень качественно, точно в срок и на 110%! Т.е. сделал плюсом еще некоторые полезные изменения, о которых заранее не договаривались. Я очень доволен сотрудничеством! Рекомендую его как надежного исполнителя. Обязательно буду обращаться к Михаилу еще!