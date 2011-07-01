Меню для сайта

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Веб-программированиеЗавершен1 заявка183 просмотра
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Есть сайт на NetCat. Необходимо сделать раскрывающееся меню. Подробности в ТЗ

12 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
naidenov_e
Евгений 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$33
1 день
Не первый раз обращаюсь к Евгению и снова вся работа сделана идеально! Всем рекомендую!
Анна отличный заказчик. Знает чего хочет, чётко ставит задачу, оплата вовремя! Спасибо за заказ, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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