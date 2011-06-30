Редактирование фото, флеш или другая технология

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Вообщем нужен скрипт или флешь, который на входе получал бы фотографию, и в котором можно было бы на неё наносить эффекты (редактирование фотографий (crop, move и blur)) ну и сохранял бы результат.Конкретнее:

возможность обрезки фото(обычная по краям)

возможность двигать фотографию на фоне

возможность наложения масштабируемого круглого блюра на лицо(размытие)

оплата по факту wm

12 лет назад
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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