Редактирование фото, флеш или другая технология

Вообщем нужен скрипт или флешь, который на входе получал бы фотографию, и в котором можно было бы на неё наносить эффекты (редактирование фотографий (crop, move и blur)) ну и сохранял бы результат.Конкретнее:

возможность обрезки фото(обычная по краям)

возможность двигать фотографию на фоне

возможность наложения масштабируемого круглого блюра на лицо(размытие)

оплата по факту wm