Натянуть нарезанный сайт на шаблон Drupal

$200
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Необходимо натянуть нарезанных дезайна на шаблон Drupal.

www.ebookcomplete.com

тема Zephyr,

посмотреть ее функционал здесь:

http://demo.rockettheme.com/?template=zephyr

в аттаче нарезанные файлы,

с наполнением предоставленного контента.

Drupal
12 лет назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
korzh
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$200
7 дней
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