Внести правки в проект на Magento

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внести правки на проект на Magento в срочом порядке!

Список задач – spreadsheets.google.com/s...

Напишите ваши сроки и стоимость, а так же примеры работ на Magento.

Magento
12 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Бот для скайпа на php

    Нужен бот, который будет соединять окно на сайте и мой акк скайпа. Нужна только отправка и приём текста - тобиш чат, сайт-мой_скайп, без всего другого. Просто и понятно :)

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать импорт каталога в виде xml в joomla

    $100

    Доброго времени суток. Есть joomla 1.5.22. Есть каталог товаров с картинками в виде xml файла. Задача №1 нужно поставить zoo, импортировать каталог в joomla, прикрутить карзину. обращайтесь в контакт http://vkontakte.ru/id5745939 или на почту [email protected]

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт парсинга ВКонтакте

    Скрипт парсинга ВКОНТАКТЕ Добрый день. Ищу толкового программиста для написания "Скрипта парсинга ВКОНТАКТЕ" (прослушка, скачивание) Копии "mp3la.ru" ТЗ к заданию 1 количество аккаунтов не ограничено (в настройках скрипта для авторизации) 2 ТОП поисковых запросов 3 ТОП ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модернизация сайта на Modx Revo

    $250

    Требуется модернизация портала http://ladyspecial.ru/ Вот мини-ТЗ: 1. Шаблоны 1.1 Для каждого из разделов сайта (Здоровье, Красота...) сделать индвидуальный шаблон. В будущем шаблоны будут заметно отличаться друг от друга, не только по дизайну но и по функционалу. 2. ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн + доработки по сайту

    $1000

    Мы хотим провести полный редизайн сайта, а также выполнять ряд доработок, оставив при этом наш существующий движок (для сохранения адресов страниц), а также потому что движок впринципе удобный. ТЗ включает себя дизайн и техническую часть, однако ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактирование фото, флеш или другая технология

    $50

    Вообщем нужен скрипт или флешь, который на входе получал бы фотографию, и в котором можно было бы на неё наносить эффекты (редактирование фотографий (crop, move и blur)) ну и сохранял бы результат.Конкретнее: возможность обрезки фото(обычная по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить несколько моментов на php

    $40

    Приветствую! Нужен человек, который ХОРОШО знает php и сможет поправить несколько накопившихся вопросов с моими сайтами... 1) Натянуть на готовую форму обратной связи (через smtp) новую хтмл-шкурку и отключить фильтр вывода по урлу (сейчас форма выводится только ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать веб-сайт

    $100

    Нужно срочно доделать вебсайт - убрать пару скриптов(прикрученная система оплаты), добавить страницу. Пишите, я дам вебсайт и подробную информацию.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад