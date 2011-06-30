Программирование под Zend FrameWork

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок257 просмотров
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Реализовать с нуля сайт. дизайн и верстка есть. все подробности при личном общение. наличие работ на ZF обязательно.

12 лет назад
Pyatka-ubiyca2
Андрей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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