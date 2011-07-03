Нужно поставить джумлу и стандартный шаблон

Доброго времени суток. СРОЧНОЕ ДЕЛО! Необходимо создать полноценный модуль под CS-Cart 2.1.4, позволяющий УДОБНО продавать товары в кредит. Возможности модуля: 1. Возможность купить в кредит товары "от 1000 грн." 2 .Самостоятельно создавать в админ-панели пакеты кредитования по срокам, процентным ставкам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть старый сайт, сделанный на джумла 1.0, которая уже местами глючит - www.vr-photo.com.ua
Задача - снести сайт и на его место поставить новую версию джумлы и стандартный шаблон.
Ссылка на демку шаблона и на скачивание http://www.joomla-temp.com/shablony-joomla/84-photography.html
В джумлу поставить нормальные редакторы, которыми можно без проблем добавлять текст, картинки, флеш-ролики, вставлять видеоролики.
Проконсультировать меня при проблемах заполнения сайта материалом.
Я в джумле работал, но как рядовой пользователь, не программист.
Есть еще желание поменять цветовую схему на более светлую типа такой http://www.elegantthemes.com/preview/DeepFocus/
но это уже необязательно. Обсудим дополнительно.
Если это можно сделать простой заменой картинок в шаблоне, то вообще не проблема - тыкните меня в место, где эти картинки находятся и я сам их переделаю
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