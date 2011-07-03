Нужно поставить джумлу и стандартный шаблон

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок211 просмотров
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Есть старый сайт, сделанный на джумла 1.0, которая уже местами глючит - www.vr-photo.com.ua

Задача - снести сайт и на его место поставить новую версию джумлы и стандартный шаблон.

Ссылка на демку шаблона и на скачивание http://www.joomla-temp.com/shablony-joomla/84-photography.html

В джумлу поставить нормальные редакторы, которыми можно без проблем добавлять текст, картинки, флеш-ролики, вставлять видеоролики.

Проконсультировать меня при проблемах заполнения сайта материалом.

Я в джумле работал, но как рядовой пользователь, не программист.

Есть еще желание поменять цветовую схему на более светлую типа такой http://www.elegantthemes.com/preview/DeepFocus/

но это уже необязательно. Обсудим дополнительно.

Если это можно сделать простой заменой картинок в шаблоне, то вообще не проблема - тыкните меня в место, где эти картинки находятся и я сам их переделаю

12 лет назад
Fotograf-Serg
58 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
seokot
Борис 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$2
2 дня
Всегда приятно работать с таким хорошим специалистом, как Борис. Он учел все мои пожелания, ответил на все вопросы и отлично выполнил поставленную задачу. К тому же проект был выполнен быстрее, чем мне предлагали другие специалисты. Рекомендую к сотрудничеству и, считаю, что вы не пожалеете, если доверите ему свой проект.
Задача поставлено четко и ясно. За рамки задания не выходит и не требует большего. Рекомендую.
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