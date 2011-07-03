Нужно поставить джумлу и стандартный шаблон

Есть старый сайт, сделанный на джумла 1.0, которая уже местами глючит - www.vr-photo.com.ua

Задача - снести сайт и на его место поставить новую версию джумлы и стандартный шаблон.

Ссылка на демку шаблона и на скачивание http://www.joomla-temp.com/shablony-joomla/84-photography.html

В джумлу поставить нормальные редакторы, которыми можно без проблем добавлять текст, картинки, флеш-ролики, вставлять видеоролики.

Проконсультировать меня при проблемах заполнения сайта материалом.

Я в джумле работал, но как рядовой пользователь, не программист.

Есть еще желание поменять цветовую схему на более светлую типа такой http://www.elegantthemes.com/preview/DeepFocus/

но это уже необязательно. Обсудим дополнительно.

Если это можно сделать простой заменой картинок в шаблоне, то вообще не проблема - тыкните меня в место, где эти картинки находятся и я сам их переделаю