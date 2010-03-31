Портал-афиша на Drupal (тз внутри)

Общее техническое задание на сложный портал было разделено на небольшие части. Вашему вниманию предлагается самая первая.

Необходимо создать скелет портала-афиши по техническому заданию.

Функциональность минимальная, однако, необходимо "до блеска" проработать ее. После успешного сотрудничества готов дать новые тз, по наращиванию мощности скелета. Рассчитываю на долгосрочное партнерство.

Ищу опытного профессионала, т.к. последующие задания потребуют высокого уровня знаний и подготовки.

Задание в приложении.

В ответе указывайте, пожалуйста: ICQ, опыт работы и портфолио. Сроки и стоимость.