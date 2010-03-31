Требуется приложение для сканирования форумов по определенным словам и словосочетаниям, с возможностью добавления новых форумов и ключевиков. Приложение должно при соединении с интернетом сканировать все форумы из своей базы, и, при совпадении указанных слов, загружать ...
Калькулятор объёма .stl модели написать
Необходимо написать on-line калькулятор объёма .stl модели.
В двух словах суть такова:
1. пользователь заливает .stl файл и выбирает из списка материал, из которого изделие будет изготавливаться
2. скрипт анализирует .stl файл и определяет количество материала, необходимого для изготовления предмета.
3. умножаем объём на стоимость материала (будет задан заранее) и на кол-во изделий => результат.
Цены и примерные сроки интересуют.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Добрый день. Необходимо написать Каталог сайтов с параметрами: 1. Добавление урл сайта вручную пользователями, паук смотрим морду и выдает результат в баллах (соответственно владелец сайта ставит иконку с о своим значением ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
На нашем сайте хотим организовать проверку доменных имен. Указывает ваше предложение с ценой и срокомВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно дизайн, сверстанный макет к джумле привязатьВеб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть парсер яндекс маркета. Данный парсер не хочет копировать изображения. Необходимо эту проблему исправить. Небольшое описание проблемы было на форуме http://www.weblancer.net/forum/themes/16970.html?page=1#p279722 Весь код парсера предоставлю выбранному исполнителю. Просьба ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим исполнитель для разработки журнального флеш-приложения. В наличии сверстанные страницы в InDesign CS4, видеоролики, обложка, заставка, фон, кнопки и т.п. (разработанное дизайнерами). Требуется собрать всё это в флеш-приложение в виде журнала. Имеется скаченный флеш-компонент (плагин) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть компонент доски объявлений (Almond Classifieds 5,4) для джумлы и плагин для вывода панорамных фото-снимков (DevalVR) Нужно подправить компонент доски чтоб плагин выводился в объявлениях Думаю что там ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Preloader сделать задание в приложение от вас сроки и бюджетВеб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Есть ТЗ, есть дизайн, нужен специалист для программной части приложения, имеющий опыт создания приложений ВКонтакте. Работы на 3 недели — месяц. ТЗ скину заинтересовавшим кандидатам. Присылайте ссылки на сделанные вами ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать страницу онлайн активации подарочного сертификата по следующему примеру: neopresent точка ru/activation на базе готового магазина на движке VamShop. Тех адрес: http://4.sxx144.z8.ru Жду предложений на info собака ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад