Каталог сайтов с пауком и рейтингом!

Добрый день.

Необходимо написать Каталог сайтов с параметрами:

1. Добавление урл сайта вручную пользователями, паук смотрим морду и выдает результат в баллах (соответственно владелец сайта ставит иконку с о своим значением к себе на сайт).

2. Паук периодически проверяет сайты на правильность значения.

3. Значение рассчитывается в зависимости от параметров ТИЦ PR , как много там рекламы и где она расположена (суть этого основного пункта показать экономическую эффективность сайта! Формула подсчета оговариваться будет с победителем. Но паук должен будет знать что на морде вверху или с боку стоит реклама что было бы для пользователя не удобно и это повлияет на балл сайта! )

4. Каталог должен хранить сайты и описания к ним от пользователей (как обычный каталог).

5. Если код убирается или не обнаруживается система отсылает мыло что бы вернули иначе сайт скрывается или удаляется (опционально).

Для хостинга нужны требования системы которая будет написана. От сюда будет видно хостинг мой или чей то!

В прикрепленном файле небольшое описание работы каталога!