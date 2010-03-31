Создание промышленного портала на базе drupal. Регистрация предприятий и размещение их в рубрикаторе, публикация компаниями текстовой и графической информации (статьи, продукция, прайс-листы и т.п.) с последующей ее размещением в разделах ресурса и ...
Создать wizard для конструирования открыток
Задача - создать визард, который мы сможем вставить на сайт.
Вызард представляет собой ряд страниц с кнопками Next и Previous
1-я страница
- загрузка пользовательского фото
2-я страница
- двигание, уменьшение/увеличение размеров для подгонки под формат заготовки (фона открытки)
3-я страницы
- редактирования цвета, яркости и контраста пользовательского фото
4-я страница: нанесение текста с произвольным шрифтом (файлы грифтов будут грузится из админки)
5-я страница: предпросмотр с галочкой "Да, мне все нравится"
6-я страница: выбор обложки
Готовый визард должен взаимодействовать с пхп-шной частью: на последней странице пхп должен получить:
- координаты положения, размеры, цветовые характеристики пользовательской картинки
- шрифт и текст
- ID выбранной обложки
Перед началом работы для исполнителя будет сформировано более подробное SRS, соответствие его работы которому и будет признаком выполненности задачи.
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