Создать wizard для конструирования открыток

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки103 просмотра

Задача - создать визард, который мы сможем вставить на сайт.

Вызард представляет собой ряд страниц с кнопками Next и Previous

1-я страница

- загрузка пользовательского фото

2-я страница

- двигание, уменьшение/увеличение размеров для подгонки под формат заготовки (фона открытки)

3-я страницы

- редактирования цвета, яркости и контраста пользовательского фото

4-я страница: нанесение текста с произвольным шрифтом (файлы грифтов будут грузится из админки)

5-я страница: предпросмотр с галочкой "Да, мне все нравится"

6-я страница: выбор обложки

Готовый визард должен взаимодействовать с пхп-шной частью: на последней странице пхп должен получить:

- координаты положения, размеры, цветовые характеристики пользовательской картинки

- шрифт и текст

- ID выбранной обложки

Перед началом работы для исполнителя будет сформировано более подробное SRS, соответствие его работы которому и будет признаком выполненности задачи.

PHP
15 лет назад
kumomuk
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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