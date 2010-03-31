Создать wizard для конструирования открыток

Задача - создать визард, который мы сможем вставить на сайт.

Вызард представляет собой ряд страниц с кнопками Next и Previous

1-я страница

- загрузка пользовательского фото

2-я страница

- двигание, уменьшение/увеличение размеров для подгонки под формат заготовки (фона открытки)

3-я страницы

- редактирования цвета, яркости и контраста пользовательского фото

4-я страница: нанесение текста с произвольным шрифтом (файлы грифтов будут грузится из админки)

5-я страница: предпросмотр с галочкой "Да, мне все нравится"

6-я страница: выбор обложки

Готовый визард должен взаимодействовать с пхп-шной частью: на последней странице пхп должен получить:

- координаты положения, размеры, цветовые характеристики пользовательской картинки

- шрифт и текст

- ID выбранной обложки

Перед началом работы для исполнителя будет сформировано более подробное SRS, соответствие его работы которому и будет признаком выполненности задачи.