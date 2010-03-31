Нужна простая интеграция

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки104 просмотра

Нужно интегрировать gsm-inform.ru на сайт. То есть подписка абонента на смс новости.

Пожалуйста оставляйте свои номера icq для связи.

15 лет назад
teremok
Влад 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров