Программирование AS2 + дизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок144 просмотра

Необходимо сделать часы, показывающие точное время в разных городах (Киев, Лоднон, Нью Йорк, Хельсинки, Сеул)

15 лет назад
Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$70
1 день
Работа выполнена безукоризненно, с Владом приятно работать, отзывчив, талантлив. +100 баллов Рекомендую как отличного флеш программиста и дизайнера. Искренне надеюсь на дальнейшую совместную плодотворную деятельность!
Работаем с Анной уже во второй раз. И, надеюсь, будем продолжать и дальше. Спасибо.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад