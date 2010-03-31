Подтянуть хвосты на Joomle и вирте.

1. Карта сайта впихнуть вниз.

2. "Подробнее" где новости делать больше и левее.

3. Там где корзина сверзу , сделать логин и пароль , подогнать по дизайну, позиции.

4. Сделать рамки на остальные фотографии.

5. Кнопку РСС сделать повыше.

6. В каталоге цену сделать ниже , чтоб все были 1-ой позицией, как на новых фотках.

7. Сделать 9 товаров на 1 - й странице

8. Убрать показать и там количество идет в каталоге

9. Убрать результат 48 из 48

Нужно сделать за пару часов. Желательно со стажем человек.

Пишите в скайп: Souldp