Нужно изменить цвет scrollbar'a так, что бы он менялся во всех браузерах, а не только в IE. Также следует учесть то, что бы вместе с ним работал класс jQuery $j(".class").scrollTop(65000); Ну и ...
Ruby:Сервис управления файлами
Требуется разработать модель и контроллер, без визуальных форм для простого сервиса управления файлами.
Среда - Ruby 1.9.1 , Rails 2.3.5
Общие требования к моделям и процессу разработки:
http://123.writeboard.com/804de8d7ac7ade4d4
Требования к модели и ее контроллеру, которые нужно реализовать:
http://123.writeboard.com/f58702cb059d9831f
Пароль на доски blobs
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сделана регистрация, нужно доработать, и сделать на основе дизайн макетов личный кабинет (там будут регистрационные данные доступные для изменения), размещение вакансий, резюме и поиск по ним, доска объявлений по категориям, размещение объявлений, изменение, удаление, поиск ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть страница: http://bestshop.dp.ua/test/index.html В коде организован выбор одного из рисунков в зависимости от разрешения экрана пользователя и плавное появление этого рисунка. На локальном компьютере все работает отлично, но при загрузке с интернета ...Завершен15 лет назад
Помогите найти вариант как вставить iframe,Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Результат: страница на HTML (любом другом языке: PHP, ASP.NET,...) которая выдает информацию о системе: Процессор Видеокарта Оперативная памятьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2000
Создать, написать онлайн флеш игру мультипользовательскую. Возможно 3D. Все подробности уже при общении, здесь парой фраз не обойтись :)Закрыт15 лет назад
Нужно разработать функционал по тз. Модуль регистрации пользователей не нужен. Но будут другие изменения. Нужен добросовестный исполнитель, способный быстро и качественно сделать работу учитывая текущие доработки. Шаблон дизайна и тз по ссылке. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
С полным как бы ТЗ можно ознакомится тут: http://docs.google.com/Doc?docid=0AQuRgow8UM3sZGY1ZHhncTVfNjdmNXd4NjRnaw&hl=en Верстка и дизайн, как и само приложение делаются на нашей стороне. Серверная часть делится на обслуживание "редактора" и презентационную страничную часть. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый вечер. Необходимо вставить скрипт показа случайных игр на главную страницу сайта. Все подробности в приложеном файле. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно написать скрипт на perl. Скрипт проходит по всем директориям, находит нужные текстовые файлы по заданому имени, открывает их и переписывает их содержание в другие файлы плюс ищет определенные числовые данные и вычисляет их сумму. ...Завершен15 лет назад