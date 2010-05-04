Ruby:Сервис управления файлами

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Завершен1 заявка295 просмотров

Требуется разработать модель и контроллер, без визуальных форм для простого сервиса управления файлами.

Среда - Ruby 1.9.1 , Rails 2.3.5

Общие требования к моделям и процессу разработки:

http://123.writeboard.com/804de8d7ac7ade4d4

Требования к модели и ее контроллеру, которые нужно реализовать:

http://123.writeboard.com/f58702cb059d9831f

Пароль на доски blobs

Ruby
15 лет назад
limenutt
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vsespb
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$150
7 дней
Виктор продемонстрировал высокий уровень экспертизы и успешно справился с нетривиальной задачей, мы непременно сделаем не один проект вместе.
Отличный заказчик. Точное и грамотное ТЗ. Беспроблемная оплата. Проблем в работе не возникло.

Заявки фрилансеров

vsespb
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад