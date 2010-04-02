Кроссбраузерное изменение цвета scrollbar

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка94 просмотра

Нужно изменить цвет scrollbar'a так, что бы он менялся во всех браузерах, а не только в IE.

Также следует учесть то, что бы вместе с ним работал класс jQuery $j(".class").scrollTop(65000);

Ну и корректно работал при добавлении текста через innerHTML

Указывайте нужное время на работу и бюджет САМИ.

jQuery
15 лет назад
InAeternum
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
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15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад
$5
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Отличная работа! Отличный фриланесер! Рекомендую!!

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dudevgeniy
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-7)
15 лет назад