Кроссбраузерное изменение цвета scrollbar

Нужно изменить цвет scrollbar'a так, что бы он менялся во всех браузерах, а не только в IE.

Также следует учесть то, что бы вместе с ним работал класс jQuery $j(".class").scrollTop(65000);

Ну и корректно работал при добавлении текста через innerHTML

Указывайте нужное время на работу и бюджет САМИ.