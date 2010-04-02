http://www.picso.ru/photos/original/4739-9bxf1.jpg http://www.picso.ru/photos/original/4746-em5qp.jpg http://www.picso.ru/photos/original/4747-g9fhe.jpg Я думаю джокер боард подойдет, но можно любую Короче задача такая: Отверстать, натянуть на движок, повешать мне на хостинг и настроить смс билинг. ...
Кроссбраузерное изменение цвета scrollbar
Нужно изменить цвет scrollbar'a так, что бы он менялся во всех браузерах, а не только в IE.
Также следует учесть то, что бы вместе с ним работал класс jQuery $j(".class").scrollTop(65000);
Ну и корректно работал при добавлении текста через innerHTML
Указывайте нужное время на работу и бюджет САМИ.
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