Организовать предзагрузку изображения

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Завершен3 заявки131 просмотр

Есть страница: http://bestshop.dp.ua/test/index.html

В коде организован выбор одного из рисунков в зависимости от разрешения экрана пользователя и плавное появление этого рисунка. На локальном компьютере все работает отлично, но при загрузке с интернета эффект плавного появления совпадает с загрузкой изображения и рисунок появляется кусками.

Нужно после определения изображения организовать предзагрузку этого изображения без отображения его на экране. В этот момент на экране может быть надпись: "Загрузка...". В общем нужно, чтобы перед тем как началось выполнение эффекта плавного появления выбранный рисунок уже был загружен полностью.

Код можно посмотреть выбрав исходный код в браузере для вышеуказанной ссылки, либо в прикрепленном файле.

Прошу подавать заявки тоько тем, кто может реально решить этот вопрос, а не взяться и попробовать.

Стоимость прошу указывать реальную!!!

15 лет назад
ksu
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Очень довольна сотрудничеством!!! Быстро разобрался в сути вопроса и в коде и решил проблему. Нормальное общение, адекватные цены. Всем рекомендую.
Всё в порядке ). Выполнил задачу, после тестирование получил оговорённую оплату, как и договаривались. Рекомендую.

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kirilev
Кирилл 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад