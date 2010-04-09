Организовать предзагрузку изображения

Есть страница: http://bestshop.dp.ua/test/index.html

В коде организован выбор одного из рисунков в зависимости от разрешения экрана пользователя и плавное появление этого рисунка. На локальном компьютере все работает отлично, но при загрузке с интернета эффект плавного появления совпадает с загрузкой изображения и рисунок появляется кусками.

Нужно после определения изображения организовать предзагрузку этого изображения без отображения его на экране. В этот момент на экране может быть надпись: "Загрузка...". В общем нужно, чтобы перед тем как началось выполнение эффекта плавного появления выбранный рисунок уже был загружен полностью.

Код можно посмотреть выбрав исходный код в браузере для вышеуказанной ссылки, либо в прикрепленном файле.

Прошу подавать заявки тоько тем, кто может реально решить этот вопрос, а не взяться и попробовать.

Стоимость прошу указывать реальную!!!