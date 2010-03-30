Работа по сайту на Прадо

Привет.

Есть сайт, стоит на ПРАДО. Сайтом не занимались 2.5 года. Время пришло. Нужен человек, который исправит имеющиеся баги, а также полностью займется сайтом (верстка нового дизайна, добавление функционала, исправление ошибок, тестирование).

Желательно, чтобы вы представляли себе, что такое проект фреймфорке Прадо.

Пишите примерно свои расценки. Оплата: нал в Москве или ЯД.

Спасибо.