Парсер Я.Маркет

Привет.

Есть сайт. В 2008 году на нем был сделан парсер Яндекс.Маркета. Соответственно сегодня он не работает.

Задача: сделать, чтобы парсер работал. Результат загоняется сразу в базу по категориям.

Парсер должен быть универсальным. Например, если у характеристики "Карты памяти:" идет перечисление значений, то брать надо отдельно каждую карту памяти со значениями ДА или НЕТ. Соответственно это доступно на странице всех характеристик в Я.Маркете. Берется также фотография, создается ее маленький и средний образ и тоже заносятся в базу.

Берется все категории там представленные со всеми доступными характеристиками.

С удовольствием поработаем с тем, кто уже писал подобные парсеры для данного сайта. Наш сайт стоит на фреймворке ПРАДО. Оплата ЯД или наличка в Москве.

Спасибо.