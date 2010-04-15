1.Нужно поставить развернуты редактор для контента , как во вложении 2.Подкорректировать меню под все браузеры ( в некоторых не корректно идет отображение) Сайт на joomla 1,5 3. Возможно нужна помощь по наполнению ...
Парсер Я.Маркет
Привет.
Есть сайт. В 2008 году на нем был сделан парсер Яндекс.Маркета. Соответственно сегодня он не работает.
Задача: сделать, чтобы парсер работал. Результат загоняется сразу в базу по категориям.
Парсер должен быть универсальным. Например, если у характеристики "Карты памяти:" идет перечисление значений, то брать надо отдельно каждую карту памяти со значениями ДА или НЕТ. Соответственно это доступно на странице всех характеристик в Я.Маркете. Берется также фотография, создается ее маленький и средний образ и тоже заносятся в базу.
Берется все категории там представленные со всеми доступными характеристиками.
С удовольствием поработаем с тем, кто уже писал подобные парсеры для данного сайта. Наш сайт стоит на фреймворке ПРАДО. Оплата ЯД или наличка в Москве.
Спасибо.
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