Парсер Я.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок239 просмотров

Привет.

Есть сайт. В 2008 году на нем был сделан парсер Яндекс.Маркета. Соответственно сегодня он не работает.

Задача: сделать, чтобы парсер работал. Результат загоняется сразу в базу по категориям.

Парсер должен быть универсальным. Например, если у характеристики "Карты памяти:" идет перечисление значений, то брать надо отдельно каждую карту памяти со значениями ДА или НЕТ. Соответственно это доступно на странице всех характеристик в Я.Маркете. Берется также фотография, создается ее маленький и средний образ и тоже заносятся в базу.

Берется все категории там представленные со всеми доступными характеристиками.

С удовольствием поработаем с тем, кто уже писал подобные парсеры для данного сайта. Наш сайт стоит на фреймворке ПРАДО. Оплата ЯД или наличка в Москве.

Спасибо.

15 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
25 минут назад
15 лет назад
$150
2 дня
Все супер, все быстро, четко и организованно, спасибо.
Хороший заказчик, в работе устроило все. ТЗ четкое, в нужные моменты Александр был на связи. Оценка +10!

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hiberok
39 лет
17 лет в сервисе
Был
25 минут назад
15 лет назад

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