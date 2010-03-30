Flash скрипт по смене на 3d объекте текстуры

Нужно разработать интерфейс по смене текстур у подготовленной, и загружаемой скриптом 3d модели.

Нам решение такой задачи представляется так: вызываем Flash скрипт, с определёнными параметрами, в которых передаём название файла модели(OBJ, или ASE), название файла базовой текстуры и название файла доп текстуры. Данный скрипт накладывает на выбранные области эти текстуры. Собственно и вся задача. :-)